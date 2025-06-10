Захарова пообещала передать подарок отцу Илона Маска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планирует передать подарок отцу американского предпринимателя Илона Маска Эрролу Маску. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — сказала Захарова журналистам на полях «Форума будущего 2050» в ответ на вопрос об Илоне Маске и его отце, который сейчас находится на том же форуме.

При этом дипломат не уточнила, кому именно предназначается подарок — Илону или Эрролу.

9 июня на полях форума Эррол Маск заявил, что Москва совершенно непохожа на ту, что показывают западные СМИ, потому что им не разрешают говорить правду.

Также бизнесмен рассказал, что не раздумывая приехал в Москву. По его словам, с ним связались и предложили приехать в российскую столицу, чтобы поговорить о будущем. Маск-старший заявил, что русские — одни из самых умных людей на планете, они создают впечатление людей думающих, поэтому было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам.

Ранее в Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище и гражданство РФ.