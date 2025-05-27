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В США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть

FT: Бессент отказался включать слова о нефти из России в коммюнике G7
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Elizabeth Frantz/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о потолке цен на российскую нефть в коммюнике G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков организации в канадском Банфе. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Авторы сообщили, что председательствующая на встрече Канада предложила включить слова о снижении потолка цен на российскую нефть в совместное заявление по итогам встречи.

«Однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента», — говорится в публикации.

В результате в итоговое коммюнике были включены общие слова об усилении санкций G7 против РФ при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Financial Times писала, что Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза хотят лишить Венгрию права голоса.

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