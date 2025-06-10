В Иране заявили о получении доступа к информации о ракетной программе Израиля

Иран получил доступ к информации о ракетной программе Израиля и планирует поделиться ею с союзниками и антиизраильскими группировками. Об этом заявило иранское министерство разведки, пишет РИА Новости.

7 июня агентство Tasnim сообщило, что Ирану якобы удалось получить секретные документы об атомной программе Израиля. 8 июня иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб назвал документы «сокровищницей разведывательной информации». По его словам, полученные данные будут способствовать укреплению наступательного потенциала страны.

Иранская разведка заявила, что часть документов связана с военной и ракетной программами Израиля. Отмечается, что в руки Тегерана попала информация об израильской ядерной военной программе, а также «действующих и будущих программах», данные об ученых, принимающих участие в этих проектах.

По данным разведки, часть документов используют Вооруженные силы Ирана.

«Другой частью Иран поделится с дружественными странами, или же она будет предоставлена организациям и антисионистским (антиизраильским. — прим. ред.) группировкам», — указано в заявлении.

9 июня иранский Высший совет национальной безопасности заявил, что Иран в случае нападения со стороны Израиля готов нанести в ответ удары по его «скрытой ядерной инфраструктуре». Отмечается, что Тегеран способен отразить любую агрессию путем нанесения соизмеримого удара по скрытой израильской ядерной инфраструктуре.

В начале мая Израиль оповестил администрацию президента США Дональда Трампа, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана.

Ранее Иран предупредил США об ответственности в случае удара Израиля по ядерным объектам.