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Иран предупредил США об ответственности в случае удара Израиля по ядерным объектам

МИД Ирана: США будут считаться соучастником атаки Израиля на ядерные объекты
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Shutterstock

Иран в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам будет рассматривать США как соучастника такой атаки и заставит их за нее ответить. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

Министр написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси. В нем сказано, что Иран предостерегает Израиль от любых необдуманных действий. По словам Арагчи, любые угрозы или нарушения будет дан «жесткий и решительный ответ».

Также глава МИД заявил об убежденности Тегерана, что в случае израильского нападения на ядерные объекты исламской республики правительство США будет соучастником атаки и понесет за это юридическую ответственность.

«Иран в связи с повторяющимися угрозами будет вынужден принять ряд мер для защиты своих ядерных объектов, о которых будет проинформировано МАГАТЭ», — подчеркнул Арагчи.

Министр отметил, что ядерная программа Ирана находится под всесторонним контролем Международного агентства по атомной энергии, ни один из отчетов которого не указывал на ее отклонение от мирного характера.

До этого в Иране ответили на требования США по обогащенному урану. Глава МИД исламской республики заявил, что Тегеран продолжит обогащать уран, несмотря на заявления официальных лиц США.

Ранее Иран нашел альтернативу требованию США о свертывании своей ядерной программы.

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