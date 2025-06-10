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В Раде раскритиковали Зеленского за нежелание принимать тела военнослужащих

Депутат Дмитрук: Зеленский намеренно уклоняется от приема тел украинских бойцов
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Annegret Hilse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет избежать ответственности, поэтому намеренно уклоняется от процесса получения тел павших военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский в лице министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона <...> сорвала договоренности по <...> по приему тел», — отметил парламентарий.

Он добавил, что глава государства и его команда не знают, как «выбраться из ямы», которую они сами и выкопали. По словам Дмитрука, Зеленский находится «по уши» в горе украинских граждан, но это не мешает ему обвинять в происходящем других людей.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе, чтобы выполнить достигнутые на переговорах в Турции договоренности и передать Украине первую партию тел военнослужащих. Всего в предусмотренное для обмена место было доставлено 1212 тел. Несмотря на это, представители Киева неожиданно перенесли на неопределенный срок обмен телами.

Позже начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что обмен телами состоится в период с 10 по 15 июня.

Ранее в Кремле сообщили о продолжении контактов Москвы и Киева по вопросу обмена телами солдат.

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