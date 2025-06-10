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Экс-аналитик ЦРУ: в нынешние опасные времена есть надежда только на Россию

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: в условиях глобального обострения есть надежда на РФ
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Shutterstock

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе своего выступления на Форуме будущего — 2050 заявил, что в нынешние опасные времена есть надежда только на Россию. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Эксперт отметил, что рос во времена Карибского кризиса.

«Я не помню времени опаснее, чем сейчас. Мне могут предъявить, что я пытаюсь понравиться [президенту России Владимиру] Путину. Но я считаю, что миру очень повезло, что в мире есть такой человек, как Путин. С его терпением и справедливостью», — сказал Джонсон.

По его словам, на сегодняшний день «только Россия понимает цену войны».

Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести тарифы против российских энергоносителей, поскольку есть риск испортить отношения не только с РФ, но и с Китаем и с Индией.

Ранее Джонсон рассказал, почему «ЦРУ лучше любой разведки в России».

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