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Ларри Джонсон сыронизировал, почему «ЦРУ лучше любой разведки в России»

Аналитик ЦРУ Джонсон: образ ЦРУ создали в Голливуде
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе Форума будущего — 2050 порассуждал о различиях в работе американских и российских спецслужб. Эксперт объяснил, почему «ЦРУ лучше любой разведки в РФ». Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Расскажу вам, почему ЦРУ лучше любой разведки в России. Потому что у нас есть Голливуд. Голливуд раздувает этот образ ЦРУ и делает его непобедимым, умным, способным. А реальность отличается», — сказал Джонсон.

Он добавил, что многие спецслужбы мира работают в условиях бюрократии и часто приходится работать «скорее вопреки».

До этого американский инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями, отец основателя Space X Илона Маска Эррол на полях «Форума будущего 2050» рассказал, какой Москву показывают на Западе.

По его словам, российская столица совершенно непохожа на ту, что демонстрируют западные СМИ, поскольку им не разрешают говорить правду.

Ранее стало известно, что отца Илона Маска отговаривали от поездки в РФ.

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