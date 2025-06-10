В МИД Украины заявили о приглашении Зеленского на саммит ЕС

МИД Украины: Зеленский приглашен на саммит ЕС, но пока не решил, посетит ли его

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Евросоюза (ЕС), однако решение об участии в нем еще не принято. Об этом сообщил украинскому телеканалу «Общественное» представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По словам Тихого, украинский лидер был также приглашен на саммиты НАТО и G7.

«Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности», — приводит его слова источник.

Представитель МИД отметил, что обычно на таких мероприятиях происходят двусторонние встречи. При этом дата и место проведения саммита ЕС по-прежнему остаются неизвестными.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что для того, чтобы «сделать возможным» участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. Зеленский отметил, что руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига будет общаться со своими коллегами насчет инфраструктуры и того, какие могут быть результаты саммита в Гааге.

Ранее стало известно о возможной скорой встрече Зеленского с Трампом.