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Зеленский заявил о приглашении Киева на саммит НАТО в Гааге

Зеленский: Украину пригласили на саммит НАТО
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Virginia Mayo/AP

Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у него состоялась встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Зеленский отметил, что руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига будет общаться со своими коллегами насчет инфраструктуры и того, какие могут быть результаты саммита в Гааге.

До этого Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.

Также Зеленский заявил, что Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

Ранее НАТО увеличила расходы на оборону на 30%.

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