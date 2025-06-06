На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная тема новых консультаций России и МАГАТЭ

Росатом: Россия и МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне обстрелов
close
Lisa Leutner/AP

Главной темой переговоров России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стала безопасность Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Росатома.

Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ состоялся в Калининграде. Помимо ядерной безопасности Запорожской АЭС, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. Российская сторона подчеркнула, что при их проведении безопасность сотрудников агентства и представителей вовлеченных ведомств является главным приоритетом.

Делегацию РФ возглавил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В нее также вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и начальник главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский.

5 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что эксперты МАГАТЭ во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр станции присутствовали на ее площадке. Прилет дронов пришелся по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал, крупных повреждений не зафиксировано. Украинские войска уже неоднократно атаковали этот центр.

Ранее в Энергодаре из-за атаки украинских дронов на подстанцию пропало электричество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами