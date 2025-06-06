Названа главная тема новых консультаций России и МАГАТЭ

Главной темой переговоров России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) стала безопасность Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Росатома.

Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ состоялся в Калининграде. Помимо ядерной безопасности Запорожской АЭС, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. Российская сторона подчеркнула, что при их проведении безопасность сотрудников агентства и представителей вовлеченных ведомств является главным приоритетом.

Делегацию РФ возглавил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В нее также вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и начальник главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский.

5 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что эксперты МАГАТЭ во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр станции присутствовали на ее площадке. Прилет дронов пришелся по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал, крупных повреждений не зафиксировано. Украинские войска уже неоднократно атаковали этот центр.

Ранее в Энергодаре из-за атаки украинских дронов на подстанцию пропало электричество.