На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мелитополь и Энергодар обесточены после атаки ВСУ на электроподстанцию

В Запорожской области пропало электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию
close
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

После попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию», — сообщил чиновник.

По его словам, электричество пропало и в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады начнут восстанавливать энергоснабжение, как только ситуация стабилизируется.

До этого в Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Геническом муниципальном округе, в том числе на Арабатской стрелке, и в близлежащих районах. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. В ночь на 5 июня на область начался налет вражеских беспилотников. На место аварии прибыли экстренные службы, а власти взяли ситуацию под контроль. В Херсонской области прозвучало по меньшей мере три взрыва и работала система ПВО (противовоздушной обороны).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами