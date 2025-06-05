Мелитополь и Энергодар обесточены после атаки ВСУ на электроподстанцию

В Запорожской области пропало электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию

После попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию», — сообщил чиновник.

По его словам, электричество пропало и в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады начнут восстанавливать энергоснабжение, как только ситуация стабилизируется.

До этого в Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Геническом муниципальном округе, в том числе на Арабатской стрелке, и в близлежащих районах. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. В ночь на 5 июня на область начался налет вражеских беспилотников. На место аварии прибыли экстренные службы, а власти взяли ситуацию под контроль. В Херсонской области прозвучало по меньшей мере три взрыва и работала система ПВО (противовоздушной обороны).

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