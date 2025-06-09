Глава МАГАТЭ высказался о планах РФ по перезапуску Запорожской АЭС

Перезапуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) при нынешних обстоятельствах нецелесообразен, но известно о планах России сделать это в какой-то момент. Об этом во время выступления перед членами Совета управляющих заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

При нынешних обстоятельствах перезапуск Запорожской АЭС нецелесообразен и, возможно, должен быть избегаем. <...> Нам показывали некоторые планы (РФ по перезапуску ЗАЭС. — «Газета.Ru») но это вопрос, связанный с более широкими переговорами и другими аспектами», — сказал он.

До этого сообщалось, что главной темой переговоров РФ с МАГАТЭ в Калининграде стала безопасность ЗАЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов организации на станции.

Глава «Росатома» назвал состоявшиеся переговоры глубокими и содержательными, но порой острыми. При этом Лихачев отметил, что присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо для информирования мира о ситуации на станции.

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