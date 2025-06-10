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В МИД Белоруссии назвали главных антироссийских «ястребов» в ЕС

Глава МИД Белоруссии Рыженков: Польша и Прибалтика — главные критики РФ в ЕС
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president.gov.by

Прибалтийские страны и Польша в настоящее время являются главными критиками Москвы и Минска в Евросоюзе, отметил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Парадоксально, что государства, которые очень долгое время были в одном лагере с нами <...>, превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском Союзе», — сказал дипломат.

По его словам, именно от стран Прибалтики и Польши исходят наиболее «изощренные» предложения по санкциям и политические высказывания против РФ и Белоруссии.

5 июня министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря.

3 июня в Балтийском море стартовали учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.

Ранее президент Эстонии рассказал об отношениях с Россией после СВО.

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