Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его стране придется выстраивать отношения с Россией после завершения СВО, поскольку государства продолжат быть соседями и иметь общую границу. Его слова приводит LRT.

«Когда война закончится, как вы упомянули, каким-то образом она закончится, хотя российские чиновники сказали, что они воевали со Швецией 21 год, но даже если потребуется 21 год, война закончится, и Россия продолжит быть нашим соседом», — сказал Карис.

По его словам, вероятно, придется создать «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые на данный момент практически сведены к нулю. Политик напомнил, что в Европе конфликты были и раньше, и многие воевавшие друг с другом страны сегодня являются союзниками.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил о якобы наличии угрозы нападения со стороны России. Он также заметил, что санкции против России не дали желаемого эффекта, поскольку Запад был «недостаточно решительным», а Москве якобы помогают обходить рестрикции третьи страны. Политик посетовал, что российская экономика «все еще функционирует относительно хорошо в сложившихся обстоятельствах».

Ранее американский сенатор уличил Зеленского в намерении втянуть НАТО в войну с Россией.