В МИД РФ призвали «не менять местами» слова Мединского о Карабахе

Захарова призвала не выдергивать из контекста высказывания Мединского о Карабахе

Российские власти призывают не выдергивать из контекста слова советника президента РФ Владимира Мединского о ситуации в Карабахе. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — сказала она.

9 июня Мединский выразил уверенность, что заморозка украинского конфликта по линии фронта и отсутствие реальных договоренностей о мире может вылиться в попытку НАТО «отвоевать» страну. В таком случае велика вероятность начала ядерной войны, подчеркнул он.

Также, по словам помощника президента РФ, в случае заморозки боевых действий спорная территория Украины может превратиться в «огромный Карабах».

Позже пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Владимира Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта. Он назвал неуместным сравнение конфликта на Украине с ситуацией в Карабахе, так как данный регион является исконно азербайджанской землей. Как отметил чиновник, в том числе этот факт признавала Москва.

Ранее в Армении допустили изменение конституции ради подписания соглашения о мире с Азербайджаном.