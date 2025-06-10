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В Азербайджане обвинили Мединского в искажении фактов

МИД Азербайджана обвинил Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта
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Максим Блинов/РИА Новости

МИД Азербайджана обвинил помощника президента России Владимира Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта. Соответствующее заявление пресс-секретаря Айхана Гаджизаде азербайджанское ведомство опубликовало на своем сайте.

По словам Гаджизаде, сравнение украинского конфликта с конфликтом в Нагорном Карабахе является неуместным, поскольку Карабах является исконно азербайджанской землей, и Россия это признавала.

«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — заявил Гаджизаде.

Также он подчеркнул, что Азербайджан в 2020 и 2023 году не вел агрессивной войны и не нарушал территориальную целостность других государств, а провел антитеррористические операции на своей суверенной территории.

До этого российский сенатор Андрей Климов заявил, что официальные лица Азербайджана высказываются в поддержку Украины и ее территориальной целостности по политическим причинам.

Ранее в Азербайджане высказались об урегулировании на Украине.

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