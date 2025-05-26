На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян может поменять конституцию для мира с Азербайджаном

Пашинян пообещал поменять конституцию, если КС не одобрит соглашение с Баку
close
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон, если Конституционный суд (КС) республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что соглашение в любом случае должно быть направлено в Конституционный суд.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — сказал Пашинян на международном форуме Yerevan Dialogue.

Армянский премьер ранее заявлял, что поставил цель принять новую конституцию. Оппозиция Армении обвиняет политика в принятии требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона, которая включает упоминание о Нагорном Карабахе (в 2023 году глава правительства признал его территорией Азербайджана).

В апреле Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу ОБСЕ.

Ранее Лавров оценил уровень «укранизации» в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами