Пашинян может поменять конституцию для мира с Азербайджаном

Пашинян пообещал поменять конституцию, если КС не одобрит соглашение с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон, если Конституционный суд (КС) республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что соглашение в любом случае должно быть направлено в Конституционный суд.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — сказал Пашинян на международном форуме Yerevan Dialogue.

Армянский премьер ранее заявлял, что поставил цель принять новую конституцию. Оппозиция Армении обвиняет политика в принятии требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона, которая включает упоминание о Нагорном Карабахе (в 2023 году глава правительства признал его территорией Азербайджана).

В апреле Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу ОБСЕ.

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