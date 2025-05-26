На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликован график вечеринок ПМЭФ-2025

Дубай.Report опубликовал график вечеринок ПМЭФ-2025
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Появился предварительный график неформальных вечерних мероприятий в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его опубликовал Telegram-канал «Дубай.Report».

«В этом году он подготовлен новыми авторами, но с той же тщательностью, как и всегда», — сообщили авторы канала.

Вечеринки, приемы и выступления артистов в рамках «неформального ПМЭФ-2025» пройдут с 17 по 21 июня. Ожидается, что участники и гости форума смогут послушать Григория Лепса, Zivert, Вячеслава Бутусова, квартет Игоря Бутмана и др.

Сам ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, собрал рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет, несмотря на действующие международные санкции. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами