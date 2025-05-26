Опубликован график вечеринок ПМЭФ-2025

Появился предварительный график неформальных вечерних мероприятий в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его опубликовал Telegram-канал «Дубай.Report».

«В этом году он подготовлен новыми авторами, но с той же тщательностью, как и всегда», — сообщили авторы канала.

Вечеринки, приемы и выступления артистов в рамках «неформального ПМЭФ-2025» пройдут с 17 по 21 июня. Ожидается, что участники и гости форума смогут послушать Григория Лепса, Zivert, Вячеслава Бутусова, квартет Игоря Бутмана и др.

Сам ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, собрал рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет, несмотря на действующие международные санкции. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.