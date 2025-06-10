Российский депутат предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил приравнять логотип французского автопроизводителя Renault к фашистской символике. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что автоконцерн намерен начать производство БПЛА на территории Украины.

«Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — отметил Шеремет.

До этого депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что завод французского автомобильного концерна Renault на Украине может стать законной целью для ВКС России, если на нем начнут собирать беспилотники.

8 июня радиостанция France Info сообщила, что Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины. По ее данным, компания планирует организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.

Ранее глава Минобороны Франции заявил об отсутствии табу на поставку оружия Украине.