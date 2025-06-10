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В Госдуме назвали условие для удара по заводу Renault

Депутат Ивлев: завод Renault на Украине может стать законной целью ВКС России
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Завод французского автомобильного концерна Renault на Украине может стать законной целью для ВКС России, если на нем начнут собирать беспилотники. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Парламентарий отметил, что сейчас Россия активно продвигает мирные инициативы. При этом Великобритания, Германия и Франция соревнуются, кто больше поставит Украине ракет и беспилотников или организует их производство на территории республики, подчеркнул депутат.

«На прошлой неделе доминировала Германия. Сегодня в лидеры вырвалась Франция, чья компания Renault планирует производить беспилотники на берегах Днепра. Вот только в этом соревновании медали не дают, а получить ракетно-бомбовый удар ВКС России вполне реально», — сказал Ивлев.

8 июня радиостанция France Info сообщила, что Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины. По ее данным, компания планирует организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.

Ранее в ГД призвали отказаться от любой продукции из Франции из-за Renault.

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