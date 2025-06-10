Телеведущий Киселев получил премию ТЭФИ

Директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получил премию ТЭФИ-2025 как победитель в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы». Об этом пишет РИА Новости.

Наградили Киселева в качестве ведущего телепередачи «Вести недели».

В марте 2023 года Киселеву была присуждена премия «Золотое перо России»». В 2004 году он получил украинскую телевизионную премию «Телетриумф».

В номинации «Репортер» лауреатом ТЭФИ стал Герой России, военкор Евгений Поддубный. Всего у премии около двух десятков номинаций. Среди лауреатов Павел Зарубин с его программой »Москва. Кремль. Путин», Владимир Соловьев, «Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» в качестве «Специального телевизионного события года», а также сюжет о захвате аэропорта в Махачкале.

Премия ТЭФИ (телевизионный эфир) была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения», акционерами которого являются «Национальная медиа группа», холдинг «Газпром-медиа», Первый канал, ВГТРК и «ТВ Центр».

До этого фильм о Lada Sport Rosneft стал лауреатом премии «ТЭФИ-Капитал».

Ранее СБУ заочно предъявила Киселеву обвинения по четырем статьям.