Мединский раскрыл, как россияне хотят ответить Украине за теракты в России

Россияне требуют от властей гораздо более жестоких действий в отношении Киева после украинских терактов на территории РФ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

«Конечно, после этого граждане требуют: нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — сказал он.

После подрыва моста в Брянской области российской делегации было тяжело ехать на второй раунд переговоров с Украиной, отметил Мединский.

Он подчеркнул, что произошедшее является терроризмом.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет (СК) завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Позже глава СК Александр Бастрыкин заявил, что подрывы мостов в регионах России были осуществлены с применением украинского блока управления Lora. По его словам, это оборудование позволило исполнителям организовать детонацию взрывчатки с большого расстояния. Он добавил, что в Брянской области по путям ехал «не военный состав», поэтому это было «целенаправленным ударом по гражданскому населению».

Ранее Мединский рассказал, что увидел в глазах украинцев на переговорах в Стамбуле.