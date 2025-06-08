Бастрыкин заявил, что подрывы на ж/д России осуществили дистанционно

Подрывы мостов в регионах России были осуществлены с применением украинского блока управления Lora, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава СК Александр Бастрыкин.

По его словам, это оборудование позволило исполнителям организовать детонацию взрывчатки с большого расстояния.

«Самое главное в этом случае, что мы установили, что это блок украинского происхождения. Во всех трех случаях это подтверждает, что теракты были произведены украинскими спецслужбами», — сделал вывод глава СК.

Он добавил, что в Брянской области, в отличие от Воронежской и Курской, по путям ехал «не военный состав», поэтому это было «целенаправленным ударом по гражданскому населению».

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств. Утром 5 июня в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.