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Президент Мексики подтвердила свое участи в саммите G7

Президент Мексики заявила, что планирует встретиться с Трампом на саммите G7
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Henry Romero/Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) и выразила надежду на встречу с главой США Дональдом Трампом в рамках мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава МИД сообщил мне, что 16 июня во второй половине дня пройдут двусторонние встречи, а 17 июня — основная сессия, так что я там буду», — сказала Шейнбаум.

Она уточнила, что полетит коммерческим рейсом, добавив, что прямого рейса нет, и поэтому ей придется делать пересадку.

«Глава МИД работает над организацией двусторонних встреч с президентами и министрами. Посмотрим, состоится ли двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде», — сказала глава Мексики.

Саммит G7 запланирован в Канаде с 15 по 17 июня.

8 июня в МИД Мексики заявили, что страна выражает глубокую обеспокоенность в связи с начавшимися в американском Лос-Анджелесе массовыми задержаниями мигрантов.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Позже Верховный суд США разрешил администрации Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

Ранее Мексика подала в суд на Google.

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