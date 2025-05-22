Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США

Канада ведет переговоры с США о присоединении к ПРО «Золотой купол»

Оттава ведет переговоры с Вашингтоном о присоединении к системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую США планируют создать к 2029 году. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, передает New York Post (NYP).

По его словам, это хорошая идея для Канады ради обеспечения защиты жителей. Карни предупредил, что в «не столь отдаленном будущем» страна столкнется с потенциальной ракетной угрозой, которая может исходить из космоса.

Премьер подтвердил данные о разговоре с президентом США Дональдом Трампом на эту тему. По словам Карни, в настоящее время идут переговоры с участием высокопоставленных чиновников двух стран.

При этом Трамп сказал, что канадское правительство связалось с его администрацией, сообщив о желании присоединиться к программе. Президент США намерен работать с Оттавой, чтобы гарантировать, что она внесет свою «справедливую долю».

21 мая в Кремле прокомментировали американские планы по созданию «Золотого купола». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все государства, у которых есть потенциал для разработки систем ПРО, делают это.

Ранее Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на «Золотой купол».