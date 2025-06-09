Издание dikGAZETE призвало Турцию оказать давление на Киев для мира

Власти Турции должны определить свою позицию в конфликте между Россией и Украиной: либо добиваться мирных шагов от Киева, либо открыто поддержать Москву. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

«Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность — либо оказать давление на Киев, либо занять определенную позицию в ООН», — сказано в материале.

Автор материала отмечает, что сохранение нейтралитета Турцией играет на руку украинской стороне.

«Весь мир должен это понять сейчас. Переговоры с нынешними украинскими властями невозможны», — говорится в статье.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи делегации обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о беседе главы МИД Турции с генсеком НАТО об Украине.