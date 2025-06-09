В Казахстане заявили об ожидании ответа Украины после атаки на КТК

В МИД Казахстана заявили, что все еще ждут ответа Украины после атаки на КТК

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что в ведомстве до сих пор ждут ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Астана сделала все необходимое для связи с Киевом по дипломатическим каналам.

«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить», — сказал Смадияров.

24 марта Минобороны России сообщило, что ночью украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае. При этом президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.

В конце мая нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» вернулась к работе в штатном режиме после ремонта из-за атаки украинских дронов.

Ранее США сняли санкции с операций, связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом.