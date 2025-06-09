Чтобы Украина прекратила нарушать права человека на своей территории, мировое сообщество должно оказать на Киев необходимое давление, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

«В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — сказал Фадеев.

Отмечается, что СПЧ направил в международные организации, дипломатические представительства, СМИ и другие структуры свидетельства преступлений украинской армии против мирных граждан и солдат ВС РФ за период с января по март текущего года.

9 июня глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они якобы организовывали платные «туры» для уничтожения жителей Курской области. Парламентарий утверждает, что украинцы якобы возили на оккупированные территории Курской области, как «на сафари».

Ранее в МИД РФ заявили о попытках Киева манипулировать гуманитарными договоренностями.