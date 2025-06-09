На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СПЧ призвали мировое сообщество надавить на Украину

Глава СПЧ Фадеев: на Украину необходимо надавить на международном уровне
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Чтобы Украина прекратила нарушать права человека на своей территории, мировое сообщество должно оказать на Киев необходимое давление, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

«В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — сказал Фадеев.

Отмечается, что СПЧ направил в международные организации, дипломатические представительства, СМИ и другие структуры свидетельства преступлений украинской армии против мирных граждан и солдат ВС РФ за период с января по март текущего года.

9 июня глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они якобы организовывали платные «туры» для уничтожения жителей Курской области. Парламентарий утверждает, что украинцы якобы возили на оккупированные территории Курской области, как «на сафари».

Ранее в МИД РФ заявили о попытках Киева манипулировать гуманитарными договоренностями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами