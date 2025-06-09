Картаполов обвинил ВСУ в организации туров для убийства жителей Курской области

Глава комитета Государственной думы по обороне Картаполов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они якобы организовывали платные «туры» для убийства жителей Курской области. Его слова, озвученные на открытии выставки «Военные преступления киевского режима», приводит RTVI .

Парламентарий утверждает, что украинцы якобы возили на оккупированные территории Курской области, как «на сафари», всех, кто был готов платить деньги и «убивать, насиловать» местных жителей.

«Истязания, расстрелы, убийства с чрезвычайной жестокостью, пытки, голод, насилие, угон в рабство», — заявил Картаполов.

По мнению депутат, сейчас Россия имеет дело с «озверевшим» киевским режимом, который является олицетворением государственного терроризма.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее сообщалось о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.