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В МИД Ирана анонсировали передачу США предложения по ядерной программе

МИД Ирана: предложения по ядерной программе будут переданы США через Оман
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Reuters/REUTERS

Иран передаст США предложения по ядерной программе республики через Оман. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи.

«Мы настоятельно рекомендуем американской стороне не упускать эту возможность — в их же интересах отнестись к ней серьезно», — сказал он.

Он подчеркнул, что обогащение урана является стратегической необходимостью для ядерной промышленности Ирана и служит национальным интересам страны. Представитель иранского МИД также высказался о возможности нового раунда переговоров между США и Ираном. По его словам, «если решение будет принято, об этом будет объявлено».

До этого стало известно, что шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке может не состояться. Сообщалось, что Тегеран считает предложение Вашингтона, переданное министром иностранных дел Омана, «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отказ от обогащения урана сделает иранскую ядерную программу бесполезной и поставит республику в зависимость от других стран.

Ранее в Кремле ответили, когда Россия присоединится к диалогу США и Ирана.

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