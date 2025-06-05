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В Кремле ответили на вопрос, когда Россия присоединится к диалогу США и Ирана

Песков: Россия присоединится к диалогу США и Ирана по мере необходимости
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ присоединится к переговорам между США и Ираном по мере необходимости.

По словам представителя Кремля, диалог США и Ирана продолжается в настоящее время, а Москва взаимодействует и с Тегераном, и с Вашингтоном по разным каналам.

«Поэтому, собственно, по мере необходимости президент сможет подключиться. Российская сторона сможет подключиться», — сказал Песков журналистам.

3 июня пресс-секретарь заявил, что Россия поддерживает усилия, которые направлены на мирное решение иранской ядерной проблемы. Он отметил, что все страны имеют право на мирную атомную энергию. При этом ее использование должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества, подчеркнул Песков.

4 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает возможным содействие РФ в переговорах между США и Ираном. По его словам, президенты двух стран в ходе телефонного разговора обсудили не только Украину, но и целый ряд международных вопросов «с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе».

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.

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