Боец ВСУ рассказал об условиях содержания в российском плену

Военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр удивился хорошему отношению в российском плену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военные ВС РФ дали ему еды и закурить. По словам украинца, он не ожидал, что подобное возможно.

Александр добавил, что пленных бойцов ВСУ только связали и привели в штаб.

Накануне пленный боец Вооруженных сил Украины Николай Кальницкий рассказал, что два года скрывался от мобилизации.

До этого Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тыс. бойцов ВСУ.