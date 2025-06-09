В Госдуме заявили, что РФ не против восстановления отношений с Эстонией

Депутат Журова: РФ не будет препятствовать восстановлению отношений с Эстонией

Член комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что Таллину придется восстанавливать отношения с Россией. По словам парламентария, Москва не против такого развития событий.

«Политики могут говорить что угодно, пытаясь продемонстрировать приверженность общеевропейской политике. Но большая часть эстонского населения хочет видеть в России доброго соседа. Уверена, что отношения России и Эстонии рано или поздно наладятся. У нас общая граница, и от этого никуда не деться», — подчеркнула Журова.

Она напомнила, что Россия всегда стремилась выстраивать добрососедские отношения с сопредельными государствами.

9 июня Карис заявил, что Эстонии придется выстраивать отношения с Россией после завершения СВО, поскольку государства продолжат быть соседями и иметь общую границу.

По его словам, вероятно, придется создать «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые на данный момент практически сведены к нулю. Политик напомнил, что в Европе конфликты были и раньше, и многие воевавшие друг с другом страны сегодня являются союзниками.

Ранее президент Эстонии выступил с резким заявлением в адрес России.