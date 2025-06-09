Президент Эстонии Алар Карис утверждает, что у России якобы существуют амбиции по захвату земель своих соседей, которые «заложены в генах». Его слова приводит LRT.

«Мы знаем, что у нас есть сосед, и этот сосед был агрессивен не только сейчас на Украине, но и в прошлом. В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель своих соседей, которые заложены в генах России», — заявил Карис.

Он также не исключил, что Россия останется «долгосрочной угрозой» не только в ближайшем будущем, но и через сто лет.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил о якобы наличии угрозы нападения со стороны России. Он также заметил, что санкции против России не дали желаемого эффекта, поскольку Запад был «недостаточно решительным», а Москве якобы помогают обходить рестрикции третьи страны. Политик посетовал, что российская экономика «все еще функционирует относительно хорошо в сложившихся обстоятельствах».

Ранее Меркель захотела послать «убедительный ответ Путину».