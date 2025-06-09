Во Франции оценили планы Renault производить беспилотники на Украине

Завод автомобильного концерна Renault по производству беспилотников станет целью России. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Очевидно, что если Renault откроют завод на Украине, то его немедленно уничтожат россияне в качестве послания», — написал он.

Накануне стало известно, что французская корпорация Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины. По данным France Info, Renault хочет организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.

7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий отечественный автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. По его словам, выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.

Ранее во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину.