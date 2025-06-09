Лавров: РФ сделает все для подавления риска террористической угрозы от Украины

Россия сделает все для уменьшения риска возрастания террористической угрозы со стороны Украины и защиты россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Форуме будущего 2050, передает ТАСС.

По его словам, террористические методы, как в Брянской и Курской областях, присутствовали у Украины с самого начала конфликта.

В связи с этим он считает важным повышение бдительности населения, чем сейчас и занимаются российские власти.

По его мнению, риски увеличения террористической угрозы существуют, но РФ их видит и будет «делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам».

5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержал позицию Сергея Лаврова о том, что необходимо продолжать контакты с Украиной на рабочем уровне, несмотря на то, что действия Киева приобрели «признаки террористического режима».

Ранее в МИД Судана рассказали, как Украина помогает террористам региона.