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В МИД заявили о работе над уменьшением риска террористической угрозы от Украины

Лавров: РФ сделает все для подавления риска террористической угрозы от Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия сделает все для уменьшения риска возрастания террористической угрозы со стороны Украины и защиты россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Форуме будущего 2050, передает ТАСС.

По его словам, террористические методы, как в Брянской и Курской областях, присутствовали у Украины с самого начала конфликта.

В связи с этим он считает важным повышение бдительности населения, чем сейчас и занимаются российские власти.

По его мнению, риски увеличения террористической угрозы существуют, но РФ их видит и будет «делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам».

5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержал позицию Сергея Лаврова о том, что необходимо продолжать контакты с Украиной на рабочем уровне, несмотря на то, что действия Киева приобрели «признаки террористического режима».

Ранее в МИД Судана рассказали, как Украина помогает террористам региона.

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