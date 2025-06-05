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В Кремле указали на важность продолжения диалога с Украиной

Песков: Путин выступает за продолжение диалога с Украиной, несмотря на атаки РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддержал позицию главы МИД Сергея Лаврова о том, что необходимо продолжать контакты с Украиной на рабочем уровне, несмотря на то, что действия Киева приобрели «признаки террористического режима». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это (на атаки Киева. — «Газета.Ru»), на рабочем уровне необходимо продолжать контакты, и эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле приостановку переговоров с Украиной в случае новых терактов на гражданские объекты РФ.

4 июня Сергей Лавров во время совещания с Путиным и членами правительства заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает. Глава российского МИД подчеркнул, что оба раунда переговоров уже дали конкретные результаты. В частности, министр упомянул масштабный обмен пленными, о котором договорились стороны во время личной встречи в Стамбуле 2 июня.

Лавров отметил, что, несмотря на новые крупные провокации со стороны Киева, «всегда лучше иметь канал общения». По его мнению, необходимо задействовать все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО.

Ранее Кремль подтвердил намерение Путина ответить на атаки ВСУ по российским аэродромам.

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