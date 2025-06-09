Пересечение границы Днепропетровской области солдатами ВС РФ попало на видео

На видеозапись попали первые кадры с пересечением границы Днепропетровской области Украины солдатами ВС РФ. Их публикует Telegram-канал »Сибирское объединение».

На опубликованных кадрах видно, как несколько солдат пересекают границу ДНР и Днепропетровской области и продолжают двигаться вперед.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая.

Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне Military Watch Magazine писал, что утрата Украиной территории Днепропетровской области станет поворотным моментом в конфликте с Россией.

Ранее в США отреагировали на наступление ВС РФ в Днепропетровской области.