Утрата Украиной территории Днепропетровской области станет поворотным моментом в конфликте с Россией. Такую оценку дает Military Watch Magazine.

По мнению авторов, потенциальный переход Днепропетровской области под контроль ВС РФ станет поворотным моментом из-за ее стратегического расположения рядом с ДНР, Херсонской и Запорожской областями.

В ходе наступления российских военных ожидается серьезное усиление давления на линии обороны ВСУ, говорится в тексте.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая.

Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США отреагировали на наступление ВС РФ в Днепропетровской области.