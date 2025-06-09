В США отреагировали на наступление ВС РФ в Днепропетровской области

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области представляет «значительную неудачу» для ВСУ на фоне успехов российской армии и на других направлениях фронта. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Наступление России ознаменовало бы значительную неудачу для и без того растянутых сил Украины, поскольку мирные переговоры по-прежнему в тупике, а российские войска постепенно добиваются успехов и на других направлениях», — говорится в тексте.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая.

Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru»

Ранее в Госдуме заявили, что Днепропетровская область может стать регионом России.