В Совфеде сравнили беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной

Сенатор Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале сравнил беспорядки в американском городе Лос-Анджелесе с гражданской войной.

«Лос-Анджелес. Гражданская война», — написал Пушков, приложив фотографию с протестов, на которой горит полицейская машина.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес от «вторжения мигрантов».