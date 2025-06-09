В Лос-Анджелесе зафиксированы случаи грабежей на фоне беспорядков

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях ограбления магазинов в районах, охваченных протестами против рейдов миграционной полиции (ICE). Об этом говорится на странице ведомства в соцсети X.

«Предприниматели сообщают об ограблении магазинов в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направляются на место для проведения расследования», — говорится в сообщении.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее британский фотограф получил ранение при разгоне протеста в Лос-Анджелесе.