В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

Состоится ли новый раунд переговоров с Украиной — зависит от того, «как будет развиваться ситуация». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь пойдет о продолжении разговора. <...> Сейчас, в зависимости от того, как будет развив ситуация, речь должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных пониманий на этот счет нет», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что власти Украины приобрели характеристики террористического режима, но, при этом, также отметил, что глава государства согласился с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что контакты на рабочем уровне следует продолжать.

4 июня Лавров во время совещания с Путиным и членами правительства заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает.

Глава российского МИД подчеркнул, что оба раунда переговоров уже дали конкретные результаты. В частности, министр упомянул масштабный обмен пленными, о котором договорились стороны во время личной встречи в Стамбуле 2 июня.

Ранее сенатор заявил об уверенности Киева в срыве мирных контактов с Москвой.