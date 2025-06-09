В Кремле рассказали о смысле новой стратегии развития ВМФ, утвержденной Путиным

Песков о новой стратегии развития ВМФ: флот РФ должен идти в ногу со временем

Новая стратегия развития ВМФ России, которая была утверждена президентом Владимиром Путиным, предполагает, что флот должен отвечать современным реалиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Смысл стратегии в развитии военно-морского флота таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям. Технологии развиваются, характер боевых действий меняется. Флот должен идти в ногу со временем. Растянутость по времени — строительство новых кораблей трудоемкий процесс, поэтому это рассчитанный на долгую перспективу план», — сказал он журналистам.

9 июня председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что президент РФ утвердил итоговую редакцию Стратегии развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Стратегия включает анализ военно-политической ситуации в мире, возможных конфликтов и оценку потенциала других морских держав.

По его словам, такой стратегический документ принят впервые в современной истории страны.

Ранее атомная подлодка «Архангельск» успешно испытала «Калибр» на дистанции свыше 600 км.