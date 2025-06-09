На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о смысле новой стратегии развития ВМФ, утвержденной Путиным

Песков о новой стратегии развития ВМФ: флот РФ должен идти в ногу со временем
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Новая стратегия развития ВМФ России, которая была утверждена президентом Владимиром Путиным, предполагает, что флот должен отвечать современным реалиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Смысл стратегии в развитии военно-морского флота таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям. Технологии развиваются, характер боевых действий меняется. Флот должен идти в ногу со временем. Растянутость по времени — строительство новых кораблей трудоемкий процесс, поэтому это рассчитанный на долгую перспективу план», — сказал он журналистам.

9 июня председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что президент РФ утвердил итоговую редакцию Стратегии развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Стратегия включает анализ военно-политической ситуации в мире, возможных конфликтов и оценку потенциала других морских держав.

По его словам, такой стратегический документ принят впервые в современной истории страны.

Ранее атомная подлодка «Архангельск» успешно испытала «Калибр» на дистанции свыше 600 км.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами