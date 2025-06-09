Путин утвердил новую стратегию развития ВМФ России

Президент Владимир Путин утвердил итоговую редакцию Стратегии развития Военно-морского флота России на период до 2050 года. Об этом рассказал помощник главы государства и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.

По его словам, решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. Минобороны разработало проект, а затем он был доработан с участием Морской коллегии и других федеральных ведомств. Финальный вариант президент утвердил 30 мая.

Патрушев отметил, что такой стратегический документ принят впервые в современной истории. Он подчеркнул, что развитие мощного и современного флота остается одним из приоритетов для России, а ее статус морской державы постепенно восстанавливается.

Также он сообщил, что стратегия включает анализ военно-политической ситуации в мире, возможных конфликтов и оценку потенциала других морских держав. В документе рассмотрено текущее состояние российского флота с учетом опыта специальной военной операции.

Кроме того, в стратегии сформулированы требования к будущему составу ВМФ, задачи на мирное и военное время и механизмы развития флота. По словам Патрушева, документ дает четкое понимание того, каким должен быть российский флот, чтобы эффективно защищать интересы страны в Мировом океане.

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