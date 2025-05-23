Атомная подлодка «Архангельск» успешно испытала «Калибр» на дистанции свыше 600 км

Атомный подводный крейсер «Архангельск» Северного флота выполнил учебно-боевую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговому полигону на расстоянии более 600 км. Пуск осуществлен из акватории Баренцева моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Целью ракеты стал полигон Чижа в Архангельской области. По данным контроля, испытания подтвердили заданные технические и полетные характеристики «Калибра». Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил высокий профессионализм экипажа, подчеркнув их «морскую выучку».

«Архангельск» относится к новейшим субмаринам проекта 885М «Ясень-М», разработанным бюро «Малахит». Заложенная в 2015 году, подлодка была спущена на воду в ноябре 2023-го и принята в состав ВМФ России в декабре 2024-го.

Корабли «Ясень-М» оснащены современным ударным и радиоэлектронным вооружением, позволяющим выполнять задачи в любой точке Мирового океана. Ракетный комплекс «Калибр» — ключевой элемент их боевой мощи.

В январе американский журнал National Interest писал, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса.

Ранее российский отряд кораблей прибыл во Вьетнам.