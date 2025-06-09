Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес от «вторжения мигрантов»

Президент США Дональд Трамп после поручения в своей соцсети Truth Social написал, что спасет Лос-Анджелес от «вторжения мигрантов». На фоне протестов против иммиграционной политики Белого дома в город направлены 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

«Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные, агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции», — заявил политик.

Он добавил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, шефу Пентагона Питу Хегсету и генпрокурору Пэм Бонди сделать все необходимое, чтобы «освободить Лос-Анджелес», прекратить «бунты мигрантов» и восстановить порядок.

В прошлые выходные рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона».

Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

Ранее Трамп заявил, что в США на протестах запретят маски.