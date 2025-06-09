Премьер Венгрии заявил, что «русские понимают только язык силы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «русские понимают только язык силы», поэтому Европа должна вести переговоры с такой же позиции, однако в данный момент не может этого делать из-за своей слабости. Его слова приводит французский телеканал LCI.

«Я считаю, что русские понимают только язык силы и Европа должна быть сильной. Переговоры должны вестись с позиции силы. К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее. Нужно стратегическое соглашение с Россией, однако только сильная Европа сможет этого добиться», — заявил Орбан.

По его словам, Евросоюз должен думать не о российском лидере Владимире Путине, а о себе. У континента есть свои собственные интересы, напомнил он. Орбан также призвал быть сильными «и Россией, и против нее».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия «перейдет черту», то Вашингтон будет действовать очень жестко в отношении Москвы.

Ранее президент Эстонии выступил с резким заявлением в адрес России.