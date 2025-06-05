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Трамп пригрозил России на случай, если она «перейдет черту»

Трамп: если Россия перейдет черту, все будут удивлены жесткостью действий США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия «перейдет черту», то Вашингтон будет действовать очень жестко в отношении Москвы. Об этом он заявил во время встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на YouTube.

«Если я увижу, что кто-то переходит черту — если Россия переходит черту — вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать. Помните вот что: они любят говорить, что я — друг России. Я не друг никому», — сказал Трамп.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посетовал на «дефицит» сильных шагов со стороны США в вопросе поддержке Киева на фоне ударов ВС РФ по территории республики.

В свою очередь федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал президента США Дональда Трампа «ключевым человеком», который может остановить конфликт на Украине, просто усилив давление на Россию.

Ранее Трамп заявил, что в США «у всех есть яйца».

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