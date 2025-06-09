На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады обратился к украинцам после отказа Зеленского забирать тела солдат ВСУ

Нардеп Дмитрук призвал требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
close
Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Граждане Украины должны требовать отставки Владимира Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал покинувший республику депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных», — написал Дмитрук.

По словам политика, на Владимире Зеленском лежит единоличная ответственность за отказ принимать тела украинских военных в рамках обмена с Россией. Он также напомнил, что ВС РФ регулярно забирают солдат ВСУ с поля боя.

7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена. Говоря о готовности к обмену военнопленными с Украиной, помощник президента заявил, что Россия всегда держит слово.

Ранее Зеленский заявил, что понимает Путина лучше, чем Трамп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами