Депутат Рады обратился к украинцам после отказа Зеленского забирать тела солдат ВСУ

Граждане Украины должны требовать отставки Владимира Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал покинувший республику депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных», — написал Дмитрук.

По словам политика, на Владимире Зеленском лежит единоличная ответственность за отказ принимать тела украинских военных в рамках обмена с Россией. Он также напомнил, что ВС РФ регулярно забирают солдат ВСУ с поля боя.

7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена. Говоря о готовности к обмену военнопленными с Украиной, помощник президента заявил, что Россия всегда держит слово.

Ранее Зеленский заявил, что понимает Путина лучше, чем Трамп.